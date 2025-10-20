Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cami avlusuna terk edilen bebek, tedaviye alındı

20.10.2025 15:29:00
DHA
İzmir’de cami avlusuna bırakılan erkek bebek, hipotermi teşhisiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı; polis bebeği bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir cami avlusuna bırakılan erkek bebek hastaneye kaldırıldı. Hipotermi teşhisi konulan bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, Beyazevler Merkez Camisi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kapüşonlu bir kadının kucağındaki bebeği cami avlusundaki bankın üzerine bırakıp uzaklaştığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe hipotermi teşhisi konuldu. Bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis, bebeği bırakan kadının kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. 

