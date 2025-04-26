Cami avlusunda iple boğulmuş kedi bulundu: 2 öğrenci gözaltında

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:57

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:57

Samsun'da cami avlusunda bir kedinin iple boğulmuş halde bulunmasıyla ilgili 2 öğrenci gözaltına alındı.

Olay, 23 Nisan'da gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda meydana geldi.

2 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Cami avlusunda bir kedinin iple boğulduğunu görenler, polise ihbar bulundu. Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi tespit etti.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi.

2 şüpheli gözaltına alınırken, M.E.E'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.