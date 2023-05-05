Cami duvarında iktidar propagandası
Siyasi propaganda için her fırsatı değerlendiren ve seçim yasaklarını çiğneyen AKP iktidarı, İzmir’de çıtayı yukarı çekerek reklamı cami duvarlarına kadar taşıdı. Bu kez Konak Kemeraltı Camisi’ni adres seçen iktidar partisi, restorasyona alınan kentin kalbindeki dini tesisin dış duvarlarını boydan boya icraatlerini anlatan panolarla kapladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tadilatını üstlendiği tarihi Konak Kemeraltı Camisi’nin dış duvarlarında AKP’nin İzmir’den 1. bölge milletvekili adayı olan Mehmet Kasapoğlu’nun başında bulunduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait çalışmalar ve yapımı tamamlanan tesislerin görselleri yerleştirildi.
Günde on binlerce yurttaşın gelip geçtiği, kentin en işlek noktaları arasında yer alan tarihi çarşının merkezindeki caminin içerisinde yenileme ve restorasyon çalışmaları sürerken, dışına da “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 8000 yeni tesis” ibaresiyle İzmir’de açılan projelerin görselleri asıldı.
BÜYÜKŞEHİR YAPTI “BİZ YAPTIK” DEDİ
Seçim öncesi yurttaşlara "İzmir'e yatırım yapıyoruz" mesajı veren bakanlık, yapımı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan projeyi de sahiplendi. Belediyenin 2005 yılında düzenlenen Universiade organizasyonu öncesinde dönemin parasıyla 22 milyar lira harcayarak yaptırdığı ve sonrasında 49 yıllık tahsis protokolüyle Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne devrettiği on bin kişilik kapasiteye sahip salonu da kendisi yapmış gibi reklam malzemesine çevirdi. Bakanlığın gururla “Biz yaptık” diyerek anlattığı 50 bin metrekarelik alanda kurulu kentteki en büyük spor tesislerinden bir tanesi, aradan geçen onca yılda sadece mitinglerde ve AKP kongrelerinde kullanıldı, çürümeye yüz tuttu.
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