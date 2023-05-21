Cami imamının '28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın' sözlerine soruşturma
Diyanet, Sultangazi’deki camide yaptığı konuşmada, "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” diyen imam Murat Gündoğdu hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Sultangazi’deki Cebeci Camisi imamı Murat Gündoğdu’nun cuma namazı vaazındaki "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” sözleri tepki çekti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada da yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Diyanet'in sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
BASIN AÇIKLAMASI— Diyanet (@diyanetbasin) May 21, 2023
Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.https://t.co/RliJdpCd1f pic.twitter.com/SnkUBH1WgU
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