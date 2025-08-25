Cami inşaatından düşen işçi öldü!

Olay, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi’ndeki Sultan Alparslan Camisi'nin inşaatında meydana geldi.

Kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu Musa Almatayer, inşaatın 3’üncü katında kalıp çakarken dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Almatayer, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.