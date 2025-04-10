Camiye girip yangın tüpüyle oynadılar: 2 çocuk gazdan etkilendi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:51

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:54

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan Merve Camii'nde sabah saatlerinde camiye giren bir grup çocuk, içerideki yangın tüpünü alarak cami çevresindeki parkta oyun oynadı. Çocuklardan biri yangın tüpünü arkadaşlarının üzerine boşalttı.

Yoğun miktarda karbondioksit gazına maruz kalan 2 çocuk fenalaşırken, olay sonrası çocuklar tüpü parka atıp uzaklaştı.

Caminin gönüllü görevlilerinden Durmuş Ali Yüksel, “Tüpü çalmışlar, götürüp parkta boşaltmışlar. Allah korusun bir yangın çıksa, tüp yerinde yok. Daha önce de yangın tüpünü caminin merdiven boşluğuna sıkmışlardı, hocamız temizlemek zorunda kaldı. Bu caminin kapısı da daha önce çalındı, yeniden yaptırdık. Sürekli benzer olaylar yaşıyoruz” dedi.

Aynı camide daha önce imamın oğluna ait bisikletin de çalındığını belirten Yüksel, güvenlik kamerası olsa da net görüntülerin alınamadığını söyledi. Yüksel, gençlerin bu tür davranışlardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, “Burası Allah’ın evi, burada ibadet yapılıyor. Bu yapılanlar ne dine, ne insanlığa sığar” ifadelerini kullandı.