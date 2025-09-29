Can Atalay'dan AYM'nin Ahmet Atakan kararına ilişkin açıklama

Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Ahmet Atakan'ın ölümüne ilişkin kararını değerlendirdi ve "kapatılmaya çalışılan soruşturma dosyasının kamu görevlileri yönünden tekrar açılmasının önünün açıldığını" ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi, Ahmet Atakan'ın Ölümünde Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun Araştırılması Gerektiğine Hükmetti…

Anayasa Mahkemesi, 25.09.2025 günü yayımlanan 2021/32269 Başvuru numaralı ve 02.07.2025 tarihli kararı ile Ahmet Atakan ile ilgili yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

Söylenecek çok ama çok şey var…

Ancak şimdilik 'meselenin özün'” dikkat çekmek isterim:

Hatay/Defne/Armutlu’daki bir sokakta upuzun yerde yatan Ahmet Atakan’ın yanında bulunan gaz fişeklerinin üzerindeki kanın %99,99 oranında Ahmet’e ait olduğu saptandı. Buna rağmen Hatay Valiliği tarafından %99,99 oranın kesin olmadığı gerekçesiyle kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmedi.

Anayasa Mahkemesi, 'delillerin anılan kamu görevlileri hakkında ceza soruşturması yürütülmesine ilişkin gerekliliği ortaya koyduğunu, müdahalenin varlığını ve ölümle olan bağlantısını ceza soruşturması yoluyla tespit edecek makamın Başsavcılık olduğunu' belirterek ceza soruşturması yürütülmesinin gerekli olduğunu tespit etti. Böylece, kapatılmaya çalışılan soruşturma dosyasının kamu görevlileri yönünden tekrar açılmasının önünü açtı.

Önemlidir; tüm Hataylıların dikkatine sunarım.

Ahmet’in ve Av. Hatice Can ablamızın anısına saygı ile…"