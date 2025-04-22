Can Atalay’dan TBMM Başkanı’na Çağrı: 'Anayasa’ya uyun!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:12

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:12

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 102. kuruluş yıldönümünde, tutuklu milletvekili Can Atalay’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararlarına rağmen cezaevinde tutulduğunu vurgulayan Atalay, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a açık çağrıda bulundu: “Anayasa’ya dönün, beni TBMM kütüğüne kaydedin.”

Hatay milletvekili Can Atalay, yayımladığı açıklamada, Anayasa ve AYM kararlarının yok sayıldığını, TBMM’nin bu sürece ortak edilerek Anayasa’nın fiilen askıya alındığını belirtti. AYM'nin verdiği üç ayrı kararla milletvekilliğinin düşmediğinin tescillendiğini söyleyen Atalay, “Hukuk aleminde karşılığı olmayan kararlarla cezaevinde tutulduğum AYM tarafından defalarca ortaya kondu” dedi.

“MECLİS’İN GÖREVİ AÇIK: KÜTÜĞE KAYIT”

Atalay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un geçmişte yaptığı, “Meclisin tavrı nettir, Can Atalay’ın kütüğe kaydı yapılmış, komisyonlara seçilmiştir” açıklamalarını hatırlatarak, bu sözlerin gereğinin yerine getirilmesini istedi.

“Bugünün konusu, Can Atalay’ın tahliyesi değil, Meclis’in görevini yaparak kütüğe kaydı gerçekleştirmesidir” diyen Atalay, tahliye ve yargı süreçlerinin ayrı olduğunu, ancak Meclis’in sorumluluğunun açık ve doğrudan olduğunu vurguladı.

SANSÜR VE TAHRİFAT İDDİASI

Atalay’ın açıklamasında dikkat çeken bir başka unsur ise Meclis tutanaklarına yönelik sansür ve tahrifat iddiaları oldu. AYM kararlarının Genel Kurul’dan saklandığını ve Meclis kayıtlarında “yok hükmünde” notları düşüldüğünü belirten Atalay, bu duruma da Meclis Başkanı’nın müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın, AYM kararının Genel Kurul’da okunmasını sağlayarak “Anayasa tanımazlığa karşı irade koyduğunu” belirten Atalay, Hatay halkı adına kendisine teşekkür etti.

“MECLİS BAŞKANI GEREĞİNİ YAPMALI”

Son olarak, Meclis Başkanı Kurtulmuş’a açık çağrıda bulunan Atalay, “Anayasa Mahkemesi kararı okunmuş ve tutanaklara geçmiştir. Meclis’in haklarını savunma göreviniz gereği, beni TBMM kütüğüne kaydetmeniz gerekir. Bu görevden kaçınmayın” ifadelerini kullandı.