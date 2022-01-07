'Can dostları sahiplenelim'

07 Ocak 2022 Cuma, 06:11

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve barınaklara kapatılması 5 bin 199 sayılı yasa ile engellenmesine rağmen, birçok ilde fiziki koşulları yetersiz barınaklarda toplanan canlılar adeta kaderine terk ediliyor. Ege’de ise geçici misafirhane olarak hizmet veren barınaklarda tedavisi ve rehabilitasyonu yerine getirilen can dostlar için sahiplendirme seferberliği yürütülüyor. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla gibi illerde kurulan son teknolojiye sahip, konforlu ve modern hayvan barınakları türünün en iyi örnekleri olarak gösterilirken CHP’li belediyelerce uygulanan sahiplendirme politikaları da yine iyi örnekler olarak gündeme geldi. İşte Ege Bölgesi’ndeki örnek tesislerin bazıları:

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen Seyrek’te 43 dönümlük arazi üzerine kurduğu ve aynı anda 1100 sokak hayvanının misafir edilebildiği rehabilitasyon merkezi ile yuva hayvanseverlerden tam not alan tesislerden. Yuva olmasının yanı sıra, içerisinde yer alan dört bin kapasiteli hayvan mezarlığı ile dikkat çeken tesis, yaşamını yitiren hayvanlar için planlanan mezarlığı ile kentte önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Hayvanların her türlü ihtiyacının karşılandığı ve 24 saat hizmet veren yuva bünyesine barındırdığı hayvan mezarlığında verilen bu hizmet sayesinde, kaybettikleri evcil kedi ve köpeklerini gömmek isteyen vatandaşların acısını biraz olsun hafifletiyor. Kent merkezindeki ünitelere ve ilçe belediyelerine de destek veren tesiste ayrıca sokak hayvanlarına ortopedi, tümör, fıtık, göz, ampütasyon, ağız ve çene operasyonları gibi ileri tedavi tekniklerinin uygulandığı ameliyathaneler de bulunurken sokakta hayatını devam ettiremeyecek kadar yaşlı, engelli ve hasta hayvanlar ile agresif ve yasaklı ırklar misafir ediliyor.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında toplam 37 bin 349 metrekarelik alanda hizmete açılan bakımevi hem nitelikleri, hem de faaliyetleri ile Türkiye’de açık ara önde gidiyor. Tesiste sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra ücretsiz tedavi ve bakımları da yapılıyor. 3 milyon 715 bin liraya mal olan merkez hayvanseverlerden de büyük takdir topladı. Dört veteriner hekim ve 11 uzman hayvan bakıcısının görev yaptığı tesis içerisinde 160 hayvan besleme odağı bulunuyor. Yılda yaklaşık 4 bin 600 kişinin ziyaret ettiği bakımevi açıldığı günden bu yana 2 bin 390 hayvanı sahiplendirerek sokak hayvanları için önemli bir görevi yerine getirdi. Beş ayrı doğal yaşam alanı ve kedi parkı ile Türkiye’deki benzer birçok projeye de örnek teşkil eden tesiste bugüne kadar kısırlaştırılan hayvan sayısı 15 bine ulaştı, tedavi edilen hayvan sayısı ise 25 bini geçti.

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi de sadece sokak hayvanlarının kapatıldığı bir tesis olmaktan öteye geçerek, kurulduğu günden bu yana yüzlerce hayvanı sahiplendirerek adından söz ettirmeyi başardı. Yaklaşık 400 sahipsiz hayvan kapasiteli tesiste tedavi, kısırlaştırma, bakım gibi birçok hizmet yerine getiriliyor.

SEFERİHİSAR Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan Prof. Dr. İsmet Sungurbey Seferihisar Sokak Hayvanları Yuvası’nda 150 köpek kapasiteli merkezde müşahade, karantina, operasyon sonrası nekahat bölümü, yavru bölümü ve köpekler için gezinti alanları yer alıyor. Tesis bünyesinde ayda ortalama 100 kısırlaştırma, 250 tedavi ve 300’ü aşkın muayene işlemi gerçekleştiriyor.

BUCA Belediyesi tarafından kurulan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanların barınma ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra özellikle engelli durumdaki kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi için de özel çalışmalar yürütüyor. Vatandaşların diledikleri gibi ziyaret edip sokak hayvanlarıyla ilgilenebildiği tesis bünyesinde toplam 25 personel görev yaparken ambulans, taşıma aracı ve mama dağıtım aracı da bulunuyor. Sokak hayvanlarının açık alanlarda rahatça misafir edildiği, ayrıca 6 adet son teknolojiye sahip tıbbi cihazla donatılan geçici bakımevinin kurulduğu ilk üç yılda 4 bin 253 hayvan tedavi edilirken, 2110’ü kısırlaştırıldı, 2 bin 450’sinin aşılamaları yapıldı ve 520’si ise sahiplendirildi.

İZMİR'DE 400 KLİNİK

SON dönemde Türkiye gündemine oturan sokak hayvanları konusuna ilişkin geçen günlerde önemli bir müjde veren ve çok konuşulacak bir projenin altına imza atmaya hazırlandıklarını duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Veterinerler Odası’yla bir protokol yapıyoruz, ocak ayında meclisimize gelecek. İzmir’deki 400 kliniği belediyenin merkezi haline getiriyoruz. Bu klinikler hayvanların kısırlaştırılmasını sağlayacak. Böylelikle 400 poliklinik kadar büyümüş olacağız. Bu sokak hayvanlarıyla ilgili uzun vadede çözümün kısırlaştırmayla olacağını düşünüyoruz” dedi.

BODRUM'DA YUVA SEFERBERLİĞİ

BODRUM Belediyesi, Kızılay Bodrum şubesi ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu işbirliği ile sahipsiz kediler, köpekler ve kuşlar için sıcak bir yuva olacak kulübelerle “Sevgi Çatısı” adlı projeyi başlattı. Hayvanların yaşam hakkını kanunlara uygun ve daha kapsamlı korumayı hedefleyen Bodrum Belediyesi, sokak hayvanları mahalle gönüllüleri üyeleri ile birlikte koordineli çalışma yaparak, sokakta yaşayan can dostların yuvalarında korunma ve barınmalarını sağlayacak. Bodrum’daki sokak hayvanları ve kuşlar için yuva olacak projeye ilişkin açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Aras, şunları söyledi: “Sivil toplum kuruluşları ile omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Hazırlanan böylesi güzel projeleri birlikte hayata geçiriyor olmak keyif verici. Sokaktaki canlarımızın barınması için, hele bu soğuk günlerde onlara bir çatı sağladığımız için mutluyuz. Her canlının yaşam hakkını savunmak ve onlara daha iyi imkânlar sağlamak bizlerin öncelikli görevidir.”