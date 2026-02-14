‘Can dostu’ avukatlara şiddet

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyesi üç avukat, Kumluca ilçe Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde kamusal denetim görevi yaparken görevliler tarafından fiziksel şiddete, tehdide ve tacize maruz kaldıklarını öne sürdü.

Antalya Baro Başkan Yardımcısı avukat Yasemin Sönmez yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Ziyaret sırasında açık ve net biçimde fiziksel şiddete, tehdide ve tacize maruz kalmışlardır. Olay anına ilişkin görüntüler mevcuttur, bu durum herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak derecede nettir.”

Demokrat Partili Mesut Avcıoğlu’nun başkanlığını yaptığı Kumluca Belediyesi’nin iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklama yapmaları dikkat çekti