Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konuldu. Peki, Can Holding kimin? Can Holding'in sahibi kim? Can Holding'e neden el konuldu? İşte ayrıntılar...

CAN HOLDİNG KİMİN?

1950 yılında temelleri atılan Can Holding, Zamanhan Can tarafından kuruldu. Kemal Can, Can Holding’in sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

CAN HOLDİNG'E NEDEN EL KONULDU?

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Soruşturmanın; 'suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatıldığı aktarıldı.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği kaydedildi.