Can Polat cinayetinde Daltonlar iddiası:

Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, çiftin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olan 37 yaşındaki Can Polat yaşamını yitirdi.

İddiaya göre Can Polat, otelden çıkarak eşyaları araca yüklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"SABAH SAATLERİNDEN BERİ BEKLİYORMUŞ"

Olayın tanıkları olan otel işletmecileri, saldırının tesise yönelik olmadığını ve Can Polat'ın doğrudan hedef alındığını öne sürdü.

İşletmeciler, şüphelinin sabah saatlerinden itibaren bölgede beklediğini, güvenlik kamerası görüntülerine göre ilk ateş girişiminde silahın tutukluk yaptığını, ardından yeniden ateş açıldığını iddia etti.

Soruşturmada öne çıkan iddialardan biri de Polat ailesinin konumunun sosyal medya paylaşımları üzerinden tespit edildiği yönünde oldu.

İddiaya göre Dilan Polat'ın yaptığı bir paylaşımda yer alan görüntülerden otelin konumu belirlenerek saldırının planlaması yapıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN DALTONLAR'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI: SUÇU ÜSTLENDİLER

Can Polat'ın öldürülmesinin ardından, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarında dikkat çekici paylaşımlar yapıldı. Söz konusu hesaplarda, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve "Can Dalton" lakabıyla tanınan Beratcan Gökdemir'in fotoğrafı paylaşılırken, gönderilerde Dilan Polat'ın "Enerji" şarkısının kullanıldığı görüldü.

TETİKÇİDEN KAN DONDURAN İFADE

Olayın ardından İzmir'in Konak ilçesinde kıskıvrak yakalanan tetikçi Serhat Altun'un emniyetteki ifadesi ODA TV’de paylaşıldı. Paraya ihtiyacı olduğu için sosyal medya üzerinden çeteyle iletişim kurduğunu söyleyen tetikçinin ifadesi şöyle:

”Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar Çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete üyelerinden Orhan Keleş kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum"

ENGİN POLAT: "DALTONLAR BENİ 2 YILDIR TEHDİT EDİYOR"

Suikast girişiminden kıl payı kurtulan ve amcasının oğlunu kaybeden Engin Polat da emniyete giderek ifade verdi. Polat, uğradıkları tehditleri ilk kez bu kadar net dile getirdi: "Can Polat amcamın oğlu. Yanımızda şoförlük yapıyor. Tatil için 2 gündür Çeşme'de oteldeyiz. Yaklaşık 2 yıldır Daltonlar isimli suç örgütü beni tehdit ediyor. Çeşme'de bulunduğumuz sürede herhangi bir tehdit almadık, birinden şüphelenmedik. Otelde kaldığımı süre zarfında sürekli olarak sosyal medya üzerinden konum bilgisi açık şekilde paylaşım yaptık"

SUÇ ALETLERİ TARLA KENARINDA BULUNDU

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan zanlının kaçarken arkasında bıraktığı deliller de toplandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 13033 sokak üzerinde bir tarla kenarında turuncu bir poşet içinde atıl vaziyette bulundu. Poşetin içerisinden, 1 adet siyah otomatik silah, 3 adet boş kovan, silaha basılı halde 21 adet 9 milimetrelik mermi çıktı.

İKİ AY ÖNCEDE KONYA'DA BİRİNİ VURMUŞ

Katil zanlısı Serhat A'nın iddiaya göre Daltonlar olarak biline organize suç örgütünün talimatı ile geçtiğimiz 13 Nisan'da Konya'nın Emirgazi ilçesinde yaşayan Ahmet Koçak'ı vurduğu ortaya çıktı. Ahmet Koçak, müstakil evde oturduğu sırada pencereden açılan ateş sonucu bacağından vurulduğu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Koçak'ın ateş edeni görmediğini söylediği öğrenildi. Ahmet Koçak'ın da kasten yaralama suçundan da kaydının olduğu belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 3 OLDU

Öte yandan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İzmir'de ve İstanbul'da birer şüpheli daha gözaltına alındı.

KIZI FERYAT ETTİ

Can Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Babasının tabutuna sarılan Can Polat'ın kızları, "Babamı bizden aldınız" diyerek feryat etti. Yaşanan duygusal anlar cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu. Öte yandan Dilan Polat'ın cenazedeki anları da kameraya böyle yansıdı...

CAN POLAT'IN ANNESİ DİLAN POLAT’A TEPKİ GÖSTERDİ

Cenaze töreninde Can Polat'ın annesi, Dilan Polat'a tepki göstererek, "Onun yüzünden oldu her şey. Allah belanı versin!" dedi.