Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Erenoğlu, ormanları tarlaya dönüştürmeyi teklif etti

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında yanan orman alanında “bundan sonra çam ekilmesi gerekiyor mu, ya da alternatif belki zeytindir, meyvedir, zakkumdur ya da ayçiçeğidir” diyerek yanan ormanlık alanları tarlaya dönüştürmeyi teklif etti. Orman mühendisleri Ahmet Demirtaş ve Nail Özer, Erenoğlu’nun söz konusu söylemlerine Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle tepki göstererek açık mektup gönderdi. Erenoğlu, mektubun ardından fikir değiştirdi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında yanan orman alanında “bundan sonra çam ekilmesi gerekiyor mu, ya da alternatif belki zeytindir, meyvedir, zakkumdur ya da ayçiçeğidir. Bir orman yangını mastır planı gerçekleştirmemiz lazım. 28 Ağustosta bir çalıştay düzenlenecek. Üniversitemizdeki hocalarla mastır planı hazırlanacak” dedi. Çalışmaların yanan alanların rehabilitesinde kullanılacağını söyleyen Erenoğlu’na çevrecilerden tepki geldi. Orman mühendisleri Ahmet Demirtaş ve Nail Özer, Erenoğlu’na yanıt olarak açık mektup gönderdi. Mektupta, “Konunun çalışma ve uzmanlık alanınızın dışında olması bir yana bilim alanınız başka olması bir yana, konuşmanızdan; orman, orman ekosistemi, orman yangını, yangın davranışı, ağaç, ağaçlandırma, ağaçlandırma planı, ekim, dikim gibi konularda bilginiz olmadığı anlaşılıyor. En önemlisi de Yanan orman alanlarında ‘mastır plan yapma’ konusunda görev ve sorumluluğunuzun olmadığını bilmemenizdir. Yaptığınız/yapacağınız çalışma ile Orman Genel Müdürlüğünü görev alanından uzaklaştırdığınızın ayırdında değilsiniz sanırım” ifadelerine yer verildi.

‘ORMANIN ALTERNATİFİ OLMAZ’

Anayasa’nın ilgili maddesindeki “Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz” maddesi anımsatılan mektupta, “Yanan ormanlarda keyfi bir işlem yapılamayacağı bu maddeyle ortaya konmuştur. Siz bu açıklamanızla ‘Ben Anayasayı tanımam, istediğimi eker dikerim’ demiş oluyorsunuz” denildi. Türkiye’nin ormanlarını koruyacağı yönünde uluslararası sözleşmelere imza attığı da belirtilen mektupta, “Yanan ormanın yerine alternatif denmesi ne anlama gelir? Ormanın alternatifi olmaz. Akademisyen birisinin böyle bir cümle kurmasını yadırgıyorum. Meyvesinden yararlandığımız zeytin, meyve ağaçları ve ayçiçeği tarım bitkileridir. Bunların yetiştirildiği yere bahçe veya tarla denir. Bu bitkilerin yetiştirildiği yere orman denmez” ifadelerine yer verildi.

FİKRİ MEKTUPLA DEĞİŞTİ

Erenoğlu, mektubun ardından üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Anayasanın ilgili maddesine vurgu yaparak “Üniversitemiz, bu bağlamda Anayasal hükmün ve ilgili mevzuatın tartışmasız olarak uygulanmasından yana olup, yanan alanların yeniden ve yerinde ormanlaştırılması dışında herhangi bir alternatif yaklaşımın söz konusu olamayacağını önemle vurgular” ifadelerini kullandı.