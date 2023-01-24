Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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