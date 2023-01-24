Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 20:02
Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.


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