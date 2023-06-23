Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 43 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 19:55
Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-28" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.


En Çok Okunan Haberler