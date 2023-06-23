Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-28" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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