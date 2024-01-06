Çanakkale açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 68 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 20:17
Çanakkale açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki iki lastik botu tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-84", "KB-20", "KB-111" ve "KB-4304" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, botlardaki Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


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