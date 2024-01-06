Çanakkale açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 68 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki iki lastik botu tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-84", "KB-20", "KB-111" ve "KB-4304" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, botlardaki Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canlı yayında ölümden döndü
- Bahçeli'den Yargıtay üyelerine 'tebrik'!
- 'Ulan sen zamanında...'
- Marmara için tarih verildi!
- Devletin üç ayağı yaşananların farkında
- İzmir açıklarında korkutan deprem!
- ORC'den çok konuşulacak 'İstanbul' anketi
- En düşük emekli aylığı için masadaki 2 formül iddiası
- MetroPOLL kurucusundan 'İmamoğlu' tahmini
- Hulki Cevizoğlu'nun 'fotoğraf' çabası! Oturdu, kalktı...