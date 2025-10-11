Çanakkale açıklarında tekne battı: 2 ölü var, 1 kişi kayıp!

Olay, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi.

Denize açılan içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Bakna Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknede bulunanardan 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkıp, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler sahil kesiminde 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kayıp 1 kişi için karadan ve denizden arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.