Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kaydı ortaya çıktı: 'Bu hayatta en çok seni hazmedemiyorum...'

Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kaydı ortaya çıktı: 'Bu hayatta en çok seni hazmedemiyorum...'

3.01.2026 08:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kaydı ortaya çıktı: 'Bu hayatta en çok seni hazmedemiyorum...'

Soruşturma kapsamında tutuklanan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in; annesiyle yaptığı konuşmaya ait ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Gülter’in annesine “Bu hayatta en çok seni hazmedemiyorum” dediği, Güllü’nün ise kızına “Sen benim gözümün nurusun” sözleriyle karşılık verdiği duyuluyor.

Güllü'nün şüpheli ölümü ardından tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaydettiği ses kayıtları ortaya çıktı.

Gülter'in sevgilisine gönderdiği ses kayıtlarında annesine "Bu hayatta en çok seni hazmedemiyorum" dediği ve Güllü'nün ise "Sen benim gözümün nurusun" dediği öğrenildi. 

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin tanınmış ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre; Güllü ve kızı Gülter arasında geçen bir konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı. 

"BEN SENİ HAZMEDEMİYORUM ANNE"

Kayıtlarda şu sözler dikkat çekti:

Tuğyan: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum.

Güllü: Sen benim gözümün nurusun.

Tuğyan: Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda.

Güllü: Ne güzel söyledin.

İlgili Konular: #ses kaydı #Güllü