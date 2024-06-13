Çanakkale Belediyesi kente 13 Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirdi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:34

Güncelleme: 13.06.2024 - 14:34

Çanakkale Belediyesi'nin, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) ve Veolia Çanakkale iş birliğiyle Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kente yerleştirdiği 11 Mobil Atık Getirme Merkezi'ne ilave olarak Güzelyalı ve Dardanos bölgelerine de belirlenen noktalara 12 Haziran 2024 Çarşamba günü itibarıyla Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirdi.

Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 12 Haziran Çarşamba günü itibarıyla Dardanos ve Güzelyalı'ya yerleştirilerek sayıları 13'e çıkan mobil atık getirme merkezleri ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret ederek, temiz bir kent için atıkların ayrıştırılmasının önemini vurguladı.

Kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Projesi kapsamında kent genelinde belediye tarafından ayrı olarak toplanan Ambalaj Atıkları, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE), Atık Piller, Bitkisel Atık Yağlar, İlaç Atıkları ve Tekstil Atıkları, Mobil Atık Getirme Merkezleri'nde yurttaşlar tarafından da ayrıştırılabiliyor. Son olarak Güzelyalı ve Dardanos'a da eklenen Mobil Atık Getirme Merkezleri'nin üzerinde belirtilen atık türlerine göre yurttaşların da evlerinde ayrı olarak biriktirmiş oldukları atıklarını ayrıştırabilecek.

BAŞKAN ERKEK YERİNDE İNCELEDİ

Bu doğrultuda, Güzelyalı ve Dardanos'a da konulan Mobil Atık Getirme Merkezleri'ni yerinde inceleyen Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in ziyaretlerine ise Belediye Başkan Yardımcıları Özleyiş Çetin ve Emrah Eroğlu, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aysun Kavcar, Temizlik İşleri Müdürü Burak Selçuk ile ilgili birim personeli katıldı.

Dardanos ve Güzelyalı'daki mobil atık getirme merkezlerini yerinde inceleyen Erkek, burada faaliyetlere ilişkin de bilgiler alarak, kentlilerle de atıkları ayrıştırmanın önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

"İNŞAAT ATIKLARINIZI TOPLUYORUZ"

Başkan Erkek ayrıca 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne de teknik gezi düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erkek, “Bugün 1. Sınıf Atık Getirme Merkezindeyiz. Bu tesisimiz; İçme Suyu Arıtma Tesisimizin tam karşısında, eski şehir mezarlığımızın yanında bir alan. 2021 yılından beri burayı işletiyoruz. Atık Getirme Merkezimizde ambalaj atıklarınızı (kağıt-karton, plastik, metal, cam) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarınızı (AEEE), Atık Piller, Bitkisel Atık Yağlar, son kullanma tarihi geçmiş İlaç Atıklarınızı ve Tekstil Atıklarınızı, ayrıca küçük çapta (5 çuvala kadar) inşaat atıklarınızı topluyoruz. Sonrasında ise deponi alanımıza götürüyoruz” dedi.

"AYRIŞTIRMALARINI RİCA EDİYORUM"

Başkan Erkek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu çalışmaları yapmaktaki amacımız; temizlik bilincini geliştirmek, çöpte ayrıştırma bilincini artırmak ve bu merkezimizin çok daha iyi çalışır hale gelmesini, bilinmesini sağlamak. Bu doğrultuda tüm hemşehrilerimin de atıklarını ayrıştırarak buraya veya kentimizde 13 noktada bulunan mobil atık getirme merkezler