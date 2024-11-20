Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 20:35

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale'de etkisini artıracak olan lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Eceabat'tan Çanakkale'ye 04.00-06.00 ve Çanakkale'den Eceabat'a 05.00 seferi ile Narlı-Marmara Hattı'nda Narlı'dan 08.00 ve 16.15 kalkışlı, Marmara'dan ise 11.30-17.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.


Etiketler: #Çanakkale Boğazı #iptal

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