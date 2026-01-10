Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı!

Meteoroloji'nin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında; güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ile fırtına şeklinde saatte 50-75 kilometreyi, yer yer kuvvetli fırtınanın ise saatte 80-90 kilometreyi bulacağı yer aldı.

Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.45 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

ADA FERİBOT SEFERLERİNDE FIRTINA ENGELİ

Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planan tüm seferler, Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre; bugün Geyikli-Bozcaada hattında yapılacak tüm planlı feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 17.00 ve saat 21.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye ise saat 15.00 ve saat 19.00 saatlerinde yapılacak seferler iptal edildi.