Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu
Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ukrayna'dan Yunanistan'a seyreden 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı "Yalıköy" adlı kargo gemisi, boğazın Marmara Denizi yönünden girişindeki Gelibolu Bolayır mevkisi önlerinde henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.
Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu, geminin bulunduğu bölgeye gönderildi.
Karaya oturan geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
- Okyanuslarla çevrili bir Dünya bulduk!
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'
- 3 isim için harekete geçildi
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- Kırıkkale'de korkunç kaza: Çift öldü, oğulları yaralı
- Eminönü-Alibeyköy hattının açılacağı tarih belli oldu
- Peker'den yeni paylaşımlar
- Erdoğan'a kötü haber: Dikkat çeken oran
- 'Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip...'