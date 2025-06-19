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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

19.06.2025 16:03:00
Güncellenme:
DHA
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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüyor.

Malezya'dan Rusya'ya giden 159 metre uzunluğunda Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi 'Nada' saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-16 römorkörleri sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp demirletilecek.

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