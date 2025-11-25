Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Bodrum'dan Ukrayna'ya gitmekte olan 119 metre uzunluğundaki Panama bayraklı kuru yük gemisi 'ATA1', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.