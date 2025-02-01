Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı
Çanakkale Boğazı’nda sisin etkisini yeniden artırması nedeniyle boğaz trafiği 17.40 itibariyle çift yönlü olarak kapatıldı.
Çanakkale Boğaz'ında etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden olmuş görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.50 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü geçici olarak deniz ulaşımına kapatılmıştı.
Çift yönlü olarak durdurulan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesi üzerine saat 14.30 itibariyle deniz trafiğine açılmıştı. Bugün saat 17.40' ta sisin arması üzerine boğaz geçişlere tekrar kapandı.
Etiketler: #çanakkale #Boğaz
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Erdoğan’dan seçim mesajı
- Tartışılan bilirkişinin tartışmalı raporu
- ABD'de ikinci uçak faciası
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Erken seçim için tarih verdi!
- Akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- Üç ülkeye gümrük vergisi geldi
- Sır perdesinin ardından cinayet çıktı