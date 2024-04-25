Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı
Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı.
Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.
Ekiplerin, yangına müdahalesinin sürdüğü, 1 yaralının olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'
- Neler konuşuldu?
- Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar
- 'AK Partili bakan yardımcısının toplam maaşı...'
- Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinden açıklama
- Son mesai saatinde 4.5 milyonluk fatura kesilmiş