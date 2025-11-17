Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale’de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 6 insan kaçakçısı ve 56 kaçak göçmen yakalandı

17.11.2025 11:25:00
İHA
Çanakkale’de jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 organizatör ve 56 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik orta ölçekli 9 operasyon gerçekleştirdi.

7-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirlen operasyonlar neticesinde 6 organizatör, 56 kaçak göçmen ve 3 araç ele geçirildi.

Yakalanan 6 organizatörden 4’ü tutuklanarak cezaevine sevk edilirken 2 organizatör hakkında yürütülen adli işlemler devam ediyor.

Olaylarda kullanılan 2 araç Yediemin Otoparkına bırakılırken araçlardan biri sahibine teslim edildi. Yakalanan 56 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

