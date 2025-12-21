Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı!

Kaza, dün gece saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi.

"DUR İHTARINA UYMADI, KAÇTI"

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen otomobile çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.