Çanakkale'de lise öğrencisi okul arkadaşını darbetti

Olay, önceki gün Biga ilçesindeki Adapark'da meydana geldi.

Biga Çıraklık Meslek Lisesi öğrencisi D.D. ile kız arkadaşının eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği aynı lisedeki S.A. arasında kıskançlık nedeniyle telefonda tartışma çıktı.

Telefondaki tartışmanın ardından D.D. ve S.A. parkta buluştu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A. kanlar içinde kalırken, D.D.'nin arkadaşı K.C.N. de o anları cep telefonuyla kaydetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burnu kırılan S.A., D.D.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan D.D. ile K.C.N.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.