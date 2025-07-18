Çanakkale'de orman yangını

Ezine ilçesi Çarıksız köyü yakınlarında ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Ezine ilçesi Çarıksız köyü yakınlarında ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.