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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

18.07.2025 12:13:00
Güncellenme:
DHA
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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine ilçesi Çarıksız köyü yakınlarında ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

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İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 

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