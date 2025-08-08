Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarıcaeli mevkiisinde başlayan yangına belediyeye ait tüm itfaiye araçları, iş makinaları ve Çanakkale Orman Müdürlüğü'ne ait ekipler ile birlikte havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı. Paylaşımda, "Yangının biran önce kontrol altına alınması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.

ÜNİVERSİTE VE YAŞLI BAKIM EVİ BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de üniversite öğrencilerine gönderdiği mesajda, "ÇOMÜ kampüs bölgesinde yangın tehlikesi bulunmaktadır. Güvenliğiniz için kampüs bölgesi acilen boşaltılmalıdır" uyarısında bulundu. Üniversite tahliye edilirken yangına yakın çevredeki yaşlı bakım evi de boşaltıldı.