Çanakkale’de sağanak sonrası Atikhisar Barajı doldu: Taşkın uyarısı

Türkiye ocak ayıda bölgesel yağışın etkisiyle girdi. Bazı bölgelerde ise sık sık sağanak yağış etkili oldu. Sağanak ve kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Çanakkale oldu. Bu yağışlar sonucunda kent genelindeki barajlardaki su seviyesinde ciddi oranlarda artış yaşandı.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100’e ulaştı. Çanakkale Belediyesi ileriki dönemlerde beklenen yağışların ardından barajın dolu savağının çalışacağı ve Sarıçay yatağında yaşanacak taşkınlara karşı uyarılarda bulundu.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ RİSKİ VAR

Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış olup, baraj savak kotuna ulaşılmıştır. Önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden kontrolsüz şekilde akışa geçmesi beklenmektedir. Atatürk Mahallesi’nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay’a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanların boşaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.