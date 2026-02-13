Çanakkale'de üvey babasını öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Olay, Biga'ya bağlı Kocagür köyünde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi.

Kocagür köyünde işçi olarak çalışan Emrullah Çiloğlu (37) ile eşi Hatice Çiloğlu arasında tartışma çıktı.

Hatice Çiloğlu'nun oğlu Y.S.A.'nın (17) da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda av tüfeğini ateşleyen Y.S.A., üvey babası Emrullah Çiloğlu'nu sırtından ve başından yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleye rağmen Emrullah Çiloğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Y.S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Y.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.