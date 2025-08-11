Çanakkale'de yangın evlerin olduğu bölgeye geldi: Yurttaşlar feribotlarla tahliye ediliyor!

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

1 KÖY TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale’de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir” dedi.

ALEVLER BAZI VİLLLARA ZARAR VERDİ

Çanakkale'de merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, yangın nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

KARAYOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10- 31'inci kilometreleri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

FERİBOTLARLA TAHLİYE

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye ediliyor.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDU

Çanakkale Havalimanı pisti, saat 19.30’a kadar sivil uçuşlara kapatıldı. Pist, sadece acil ve resmi uçuşlar için kullanılabilecek. Çanakkale-Ezine Devlet Yolu’nun 10 ila 31’inci kilometreleri arasındaki bölümü de geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çanakkale’de devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü de Çanakkale-Ezine Devlet Yolu’nun, 10 ila 31’inci kilometreleri arasındaki bölümün, yangınlar nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

"84 VATANDAŞIMIZ EMNİYETLİ BÖLGELERE NAKLEDİLDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi" ifadeleri kullanıldı.