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Çanakkale'de yılanların 'çiftleşme dansı' kamerada

Çanakkale'de yılanların 'çiftleşme dansı' kamerada

3.06.2025 10:43:00
Güncellenme:
DHA
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Çanakkale'de yılanların 'çiftleşme dansı' kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, iki yılanının 'çiftleşme dansı' görüntülendi.

Bayramiç ilçesine bağlı Hacıköyü'nde yaşayan İsa Varol (62) bir arkadaşının elma bahçesinden otomobiliyle Bayramiç'teki evine dönerken yol üzerinde 2 yılanın 'çiftleşme dansı' yaptığını fark etti.

Varol, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

"ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Varol o anları "Yolun üzerinde, orta yerinde otların içerisinde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Önce ne olduğunu anlayamadım. Arabayı durdurdum. Biraz yaklaşınca iki yılanın çiftleşme dansı yaptığını görünce de cep telefonumu çıkarıp, kayda aldım" diyerek anlattı. 

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