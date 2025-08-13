Çanakkale'de yine orman yangını: Kazdağları tehdit altında!

Çanakkale Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

"KAZDAĞLARI FELAKETİ YAŞAR"

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, sosyal medya hesabından yangın bölgesinden fotoğraf paylaşırken "Elmacık'ta doğru kararlar ile havadan ve karadan hızlı, yeterli ve etkin müdahale yapılmaz ise Kazdağları felâketi yaşar" dedi.

Bölgenin arkası kesintisiz ormanlık alan olduğuna ve rüzgarın ormana doğru estiğine dikkat çeken Kurt, "Büyümeden söndürülemez ise bu yangın Kazdağlarını tehdit eder, felaketi yaşatır" uyarısı yaptı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın havadan 9 uçak ve 7 helikopter ile karadan ise 40 arazöz, 5 dozer ve 5 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)