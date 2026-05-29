Çanakkale Gelibolu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki genç dalgıçlar tarafından bulundu: Durumu kritik!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Y.D. (17), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından bulundu. Boğulma tehlikesi geçiren Y.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Y.D., bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Y.D.'yi 40 metre açıkta, denizin 3 metre derinliğinde yüzüstü ve hareketsiz halde bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Y.D., kıyıya getirildi. İlk müdahalesi yapılan Y.D., sağlık ekiplerince ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.