Çanakkale Köprüsü açıldı feribot seferleri azaldı, yaya trafiği koptu
Çanakkale'nin iki yakasına ulaşım sağlayan GESTAŞ, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla sefer sayılarını azalttı. Seferlerin azaltılması nedeniyle boğazın iki yakasındaki yaya trafiği de koptu.
Çanakkale’de Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir’e yolcu taşıyan GESTAŞ, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılması sonrası seferlerini azalttı.
Sefer aralıkları iki saate düşerken, gemiler limana demirlendi. Seferlerin azaltılması nedeniyle boğazın iki yakasındaki yaya trafiği de koptu. Yurttaşlar yayalar için feribot konulmasını istedi. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Bu insanların yaya olarak karşıya geçmeleri imkânsız. Yurttaş çok mağdur oldu. Hastaneye veya devlet kurumunda işi olan bir kişi saatlerce beklemek zorunda. Bu karardan acilen vazgeçilmeli. Ayrıca geçiş ücretleri de zamlanmış 35 TL olmuş” diyerek seferlerin sıklaştırılmasını istedi.
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