Çanakkale kuraklıkla karşı karşıya
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduklarını ifade ederek “Şu an İtibariyle doluluk oranımız yüzde 42.5. Önümüzde Ocak, Şubat, Mart ayları kaldı. Umarım yeterli yağışlar olur ve tekrar yüzde 100 seviyelerine erişiriz" dedi.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda kuraklıkla karşı karşıya olduklarını kaydetti.
2020 yılında da gündeme gelen kuraklığın yeniden kapıda olduğunu dikkat çekerek, “Ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Şu an İtibariyle doluluk oranımız yüzde 42.5. Önümüzde Ocak, Şubat, Mart ayları kaldı. Umarım yeterli yağışlar olur ve tekrar yüzde 100 seviyelerine erişiriz. Sulamada, tarımda, kullandığımız suda sıkıntılar ile karşı karşıya kalmamayı umuyoruz” diye konuştu.
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