Çanakkale şehitleri İstanbul'da anıldı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 16:23

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 16:23

Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. İstanbul'da da 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde bir anma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Garnizon Komutanlığına vekaleten 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Önder Çelik, Edirnekapı Şehitliği’ndeki Çanakkale Anıtı’na çelenk bıraktı.

Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Yağmur altında gerçekleştirilen törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Önder Çelik bir konuşma yaptı. Vali Yerlikaya, Şehitlik Defteri’ne duygularını yazdı. Anıt önündeki anma, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un okuduğu dualarla sona erdi.

Resmi anmaya katılan protokol, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit yakınlarının acılarına ortak oldu.