Çanakkale şehitleri İstanbul'da anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Garnizon Komutanlığı’na vekaleten 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, şehitlerin aziz hatırası için dua edip, Çanakkale Anıtı’na çelenk bıraktı.

ANKA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 16:23
Çanakkale şehitleri İstanbul'da anıldı
Abone Ol google-news

Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. İstanbul'da da 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde bir anma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Garnizon Komutanlığına vekaleten 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Önder Çelik, Edirnekapı Şehitliği’ndeki Çanakkale Anıtı’na çelenk bıraktı.

Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Yağmur altında gerçekleştirilen törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Önder Çelik bir konuşma yaptı. Vali Yerlikaya, Şehitlik Defteri’ne duygularını yazdı. Anıt önündeki anma, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un okuduğu dualarla sona erdi.

Resmi anmaya katılan protokol, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit yakınlarının acılarına ortak oldu.


çanakkale çanakkale zaferi Şehit 18 mart Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı
Çanakkale Zaferi ve günümüz siyasetçileri

Çanakkale Zaferi ve günümüz siyasetçileri
Atatürk öncülüğünde milli bilincin ve uyanışın 'önsözü' 108 yıl önce Çanakkale'de yazıldı: Tarihi değiştiren zafer

Atatürk öncülüğünde milli bilincin ve uyanışın 'önsözü' 108 yıl önce Çanakkale'de yazıldı: Tarihi değiştiren zafer

En Çok Okunan Haberler