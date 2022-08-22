Çanakkale Valiliği'nden sağanak yağış ve yıldırım uyarısı
Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışta yıldırım düşmesine karşı yurttaşları uyardı.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girmiştir. Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup yıldırım düşme riski artacağından; yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır” ifadelerine yer verildi.
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