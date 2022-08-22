Çanakkale Valiliği'nden sağanak yağış ve yıldırım uyarısı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:50

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girmiştir. Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup yıldırım düşme riski artacağından; yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır” ifadelerine yer verildi.



