Çanakkale'de 13 otel ve pansiyon mühürlendi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:47

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:56

Bolu'da yaşanan otel faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine 'acele' ibaresiyle bir yazı göndererek, ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etti. Bunun üzerine Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde incelemelerde bulundu.

Yapılan denetimler sonucunda Çınarlı Mahallesi'nde 3, Yeni Bademli'de 5, Uğurlu köyünde 2, Fatih Mahallesi'nde 2 ve Eşelek köyünde 1 olmak üzere toplam 13 otel ve pansiyon mühürlendi.