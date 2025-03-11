Çanakkale'de 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
Çanakkale'de 18 Mart'ta okullarda eğitime 1 gün ara verilecek.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün kentte coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.
Etiketler: #çanakkale #okul #eğitim
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- CHP'den ilk 'Gürsel Tekin' yorumu
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin
- Colani'yi övdü, 'Tedbir alıyoruz' dedi
- CHP'yi hedef aldı, DEM Parti'ye çağrı yaptı
- ‘Günü geldiği zaman...'