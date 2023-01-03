Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

DHA
03 Ocak 2023 Salı, 09:38
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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 03.30'da boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.


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