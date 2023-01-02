Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesinin ardından, gemi trafiği transit gemi geçişlerine açıldı.
Sisin etkisini yitirmesiyle gemiler seyrine devam ederken, geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de tekrar devreye alındı.
Boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden olmuş, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurulmuştu.
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