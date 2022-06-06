Çanakkale’de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilerek ters dönen kamyonun sürücü Eyyüp Baylan yaşamını yitirdi.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 21:27
Çanakkale’de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
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Çanakkale'den İzmir istikametine giden Eyyüp Baylan yönetimindeki 63 EM 111 plakalı plastik boru yüklü kamyon, saat 19.00 sıralarında Nusratlı rampalarında kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlerin üzerine devrilerek ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Eyyüp Baylan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baylan'ın cenazesi morga kaldırıldı. 

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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