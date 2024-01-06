Çanakkale'de fırtına alarmı: İki tekerlekli araçlara yasak geldi!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 22:37

Güncelleme: 06.01.2024 - 22:38

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle 7 Ocak Pazar saat 03.00 ile 8 Ocak Pazartesi 09.00 saatleri arasında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.