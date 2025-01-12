Çanakkale'de otomobil çaya düştü... Kayıp 1 kişi aranıyor

Yayınlanma: 12.01.2025 - 12:31

Güncelleme: 12.01.2025 - 12:31

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyü yakınlarında Kocabaş Çayı’na düşen otomobilde 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. Araçtan yaralı olarak çıkmayı başaran İlkehan Mert Salathan, yürüyerek ulaştığı Çomaklı köyünde yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Salathan, tedavi altına alındı. Salathan’ın, otomobilde arkadaşı Ali Kağan Demir’in de bulunduğunu söylemesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, Kocabaş Çayı ve çevresinde kayıp genci bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çalışmaların devam ettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.