Çanakkale'de otomobile ve park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobile ve park halindeki tıra çarpan kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.
Çanakkale Ayvacık ilçesinden Edremit ilçesi istikametine giden Can Ayıboğan idaresindeki 45 AHV 199 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Nevzat Mirasyedi idaresindeki 34 ZV 6537 plakalı otomobile arkadan vurduktan sonra yolun sağında park halinde bulunan 41 VR 540 kabin 41 TD 118 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altına giren kamyonetteki sürücü Can Ayıboğan ve yanında yolcu olarak bulunan Satılmış Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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