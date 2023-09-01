Çanakkale'de otomobilin çarptığı Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:54

Güncelleme: 01.09.2023 - 15:29

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden emekli 74 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, yaz tatilini geçirdiği Tavaklı köyünde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldı.

Mercan Y. (19) idaresindeki 17 ES 414 plakalı otomobilin çarptığı Güçhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın bir dönem Anadolu Üniversitesinde rektör yardımcılığı yaptığı, İletişim Bilimleri Fakültesinde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

BÜYÜKERŞEN: SENİ UNUTMAYACAĞIZ

Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın ölümü üzerine Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medya hesabı aracılığıyla bir taziye mesajı yayımladı. Büyükerşen, mesajında "Ülkemizin sinema alanındaki en değerli akademisyenlerinden, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde büyük emekleri olan, sektörde çalışan birbirinden değerli isimlerin hocası, kıymetli dostum, Prof. Dr. Naci Güçhan'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve çok sevdiği öğrencileri başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Naci Hocam.." ifadelerini kullandı.